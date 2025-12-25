ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮಂಡ್ಯ: ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ವಿಧೇಯಕಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ

ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿರುವ ವಾಕ್‌ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಹುನ್ನಾರ: ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:18 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:18 IST
ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರೆ ಬಂಧನ ಭೀತಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಮಾಧ್ಯಮದ ಧ್ವನಿ ಅಡಗಿಸುವ ಕುತಂತ್ರ |ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಧೇಯಕದಿಂದ ಧಕ್ಕೆ
Mandya

