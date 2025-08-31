ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ: ಶಾಸಕ ಕೆ. ಎಂ. ಉದಯ್

<p>ಮದ್ದೂರು : ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣುತ್ತಿ ದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ. ಎಂ. ಉದಯ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲಂ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆಲಂಶೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಸಂಘ ನಡೆತ್ತಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪುಟ್ಟತಾಯಮ್ಮ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸತ್ಯಾವತಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಪವಿತ್ರ, ಸಣ್ಣಮ್ಮ,ಸುನಂದಮ್ಮ, ಕಲಾವತಿ, ಮಂಗಳಮ್ಮ, ಜಯಲಕ್ಶ್ಮಮ್ಮ,ಮುಖಂಡರಾದ ನಟರಾಜು, ನಾಗೇಗೌಡ, ಮಹಾದೇವಯ್ಯ,ಅಶೋಕ್, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಶಮಿತ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>