ರೈತ ಮಂಜೇಗೌಡ ಸಾವು: ಮೂಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿದ ದುಃಖ

<p><strong>ಕಿಕ್ಕೇರಿ</strong>: 'ನಮ್ಮದು ಬಡ ಕುಟುಂಬ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾವ ಮಂಜೇಗೌಡರ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದರೆ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೃಷಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮೃತರ ಸಹೋದರ ಅಣ್ಣಿಸ್ವಾಮಿ ಪತ್ನಿ ಮಹಾದೇವಿ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಮೂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಮಂಜೇಗೌಡರ ನಿಧನದಿಂದ ದುಃಖ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸ್ನೇಹಿತ ಮಂಜೇಗೌಡನನ್ನು ನೆನೆದು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. 'ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು. ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. </p>.<p>'ಮಂಜೇಗೌಡರ ಅಜ್ಜಿ ಹೊಂಬಮ್ಮ (ಬೋರೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ) ಬಹಳ ಹಿಂದೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿವೇಶನ ಮಾಡಿ ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೀಳು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಮಂಜೇಗೌಡ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನೋವಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮನವಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸದ ಕಾರಣ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಂಗಳವಾರ ತೆರಳಿದ್ದರು' ಎಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>