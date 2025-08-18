ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಪಾಂಡವಪುರ: ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 200 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಫ್ರೆಂಚ್‌ ರಾಕ್ಸ್‌ ಸೈನಿಕರ ಸಮಾಧಿ

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್‌
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 1:59 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 1:59 IST
ಸಮಾಧಿಯ ದುಃಸ್ಥಿತಿ
ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮದ್ದಿನ ಮನೆಯ ದುಃಸ್ಥಿತಿ
ಪಾಂಡವಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರೆಂಚ್‌ ಸೈನಿಕರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಾಧಿ ಹಾಗೂ ಮದ್ದಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು.
ಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಆಂಗ್ಲೋ–ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚ್‌ ಸೈನ್ಯ ಹಿರೋಡೆಗೆ ಬಂದು ಕುಂತಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ‌ರಾಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ರಾಕ್ಸ್ ನೆನಪಿಗಾದರೂ ಪಟ್ಟಣದ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಫ್ರೆಂಚ್‌ ಸೈನಿಕ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.
ಪ್ರೊ.ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
