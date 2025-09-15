ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya
ADVERTISEMENT

ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಜಲಪಾತೋತ್ಸವ: ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಯುವಸಮೂಹ

ಟಿ.ಕೆ.ಲಿಂಗರಾಜು
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:52 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:52 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
MandyaGaganachukki Falls

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT