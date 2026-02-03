ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya
ADVERTISEMENT

ಮಂಡ್ಯ: ಕೂದಲು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಕನ್ನ

11 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ; ₹34 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ವಾಹನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:56 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:56 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ನಗದು ವಶ  | ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ 19 ಬೈಕ್‌ಗಳು ವಶ  | ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ: ಆರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ
ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್‌ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು
ವಿ.ಜೆ.ಶೋಭಾರಾಣಿ ಎಸ್ಪಿ ಮಂಡ್ಯ
MandyaCrime

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT