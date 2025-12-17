ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya
ADVERTISEMENT

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಚಿಲುಮೆಗಳು ಭಣ ಭಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:37 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:37 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Mandya
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT