ಮುತ್ತತ್ತಿ: ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆ ಸಾವು

<p><strong>ಹಲಗೂರು</strong>: ಸಮೀಪದ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳ ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳ ವಯೋಮಾನದ ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆ ಸಾವನ್ನಪಿರುವ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಹೊನ್ನೇಮರದ ಹಳ್ಳದ ಬಳಿ ಎರಡು ಚಿರತೆಗಳು ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಚಿರತೆ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಿ.ಹೀರಾಲಾಲ್, ಡಿ.ಸಿ.ಎಫ್ ರಾಜು, ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಸೇರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ.ಎ) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನ್ವಯ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಮಂಡಳಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಜಿ.ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ, ಎನ್.ಟಿ.ಸಿ.ಎ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯ ಜಿ.ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ, ಹೊಳೆಮತ್ತಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಡೇವಿಡ್ ಕುಮಾರ್, ವನೋದಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಕುಮಾರ್, ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>