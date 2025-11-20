ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮಳವಳ್ಳಿ: ₹17 ಕೋಟಿ ‘ಸಿಎಸ್‌ಆರ್‌’ ಅನುದಾನ; 100 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ

ಟಿ.ಕೆ.ಲಿಂಗರಾಜು
Published : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:53 IST
Last Updated : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:53 IST
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಶಾಸಕ ಪಿ.ಎಂ. ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
– ವಿ.ಇ. ಉಮಾ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಳವಳ್ಳಿ
ತಳಗವಾದಿ ಕಿರುಗಾವಲು ಸರಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಶಾಸಕರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುಕೂಲ.
– ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ (ವಿಶ್ವ), ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ನಿರ್ದೇಶಕ
EducationMalavalli

