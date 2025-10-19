ಭಾನುವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmandya
ADVERTISEMENT

ಮಂಡ್ಯ | ಅನರ್ಹರು ಪಡೆದಿದ್ದ 7,088 ಕಾರ್ಡ್‌ ‘ಎಪಿಎಲ್‌’ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ

ಮಾನದಂಡ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ 93 ಕಾರ್ಡ್‌ ರದ್ದು: 47 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹೆಸರು ಡಿಲೀಟ್‌
ಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
ಸಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:12 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಬಿಪಿಎಲ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅನರ್ಹರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಹರ ಕಾರ್ಡ್‌ ರದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮವಹಿಸುತ್ತೇವೆ
ಪ್ರತೀಕ್‌ ಜಿ. ಹೆಗ್ಡೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಮಂಡ್ಯ
Mandya

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT