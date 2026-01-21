ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026
‘ಮೈಷುಗರ್‌’ನಲ್ಲಿ ‘ಅಕ್ರಮ’: ತನಿಖೆಗೆ ಸಮಿತಿ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿವೃತ್ತ ಸಕ್ಕರೆ ಆಯುಕ್ತ ಶೇಖರ್‌ ಗಾಯಕವಾಡ ನೇತೃತ್ವ
ಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
ಸಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
Published : 21 ಜನವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 21 ಜನವರಿ 2026, 0:30 IST
