ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡು’ ಶೇ 98.03ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ
ಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
ಸಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:46 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:46 IST
ಕುಮಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಕುಮಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 98.03ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ
ಕುಮಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಡ್ಯ
