ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಹಲಗೂರು | ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಧನೆ: ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಮಾ ಅಭಿಮತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:51 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:51 IST
ಹಲಗೂರು ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಾಲಕಿಯರ ಕೋ ಕೋ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
Mandya

Mandya

