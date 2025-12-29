ಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮಂಡ್ಯ| ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಟೊಮೆಟೊ, ರಾಗಿ, ಭತ್ತದ ಫಸಲು ನಾಶ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:25 IST
Last Updated : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:25 IST
ಹಲಗೂರು ಸಮೀಪದ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಈರಪ್ಪ ಅವರ ಭತ್ತದ ಫಸಲು ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವುದು 
