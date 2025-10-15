ಮೈಸೂರು | ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನ: ಹರಿದು ಬಂದ ಜನ

57 ಕೋಟಿ ಅನುಯಾಯಿಗಳು: ಮೂಡ್ನಾಕೂಡು
‘ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು ತನ್ನ ತತ್ವ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 57 ಕೋಟಿ ಪರಿಪಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ. 32 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಹಲೋಕದ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಜೀವನ ತತ್ವವನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬುದ್ಧ ಕಲಿಸಿದ’ ಎಂದು ಲೇಖಕ ಮೂಡ್ನಾಕೂಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು. ನಳಂದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಬುದ್ಧ ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿದನು’ ಎಂದರು. ನಿವೃತ್ತ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ‘ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉನ್ನತಿಗೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಸ್ವೀಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಚಿಂತಕ ಕಾಂಚಾ ಐಲಯ್ಯ ಅಂತರಸಂತೆ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದ ಭಂತೆ ಮಾತೆ ಗೌತಮಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.