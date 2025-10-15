ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು | ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನ: ಹರಿದು ಬಂದ ಜನ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌, ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಗುಣಗಾನ ಹಾರಾಡಿದ ಪಂಚಶೀಲ ಬಾವುಟ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:18 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:18 IST
ಆಕರ್ಷಿದ ಪೂಜಾ ಕುಣಿತ
57 ಕೋಟಿ ಅನುಯಾಯಿಗಳು: ಮೂಡ್ನಾಕೂಡು
  ‘ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು ತನ್ನ ತತ್ವ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 57 ಕೋಟಿ ಪರಿಪಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ. 32 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಹಲೋಕದ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಜೀವನ ತತ್ವವನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬುದ್ಧ ಕಲಿಸಿದ’ ಎಂದು ಲೇಖಕ ಮೂಡ್ನಾಕೂಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.  ನಳಂದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಬುದ್ಧ ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿದನು’ ಎಂದರು.  ನಿವೃತ್ತ ಐಪಿಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ‘ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉನ್ನತಿಗೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಸ್ವೀಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಚಿಂತಕ ಕಾಂಚಾ ಐಲಯ್ಯ ಅಂತರಸಂತೆ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದ ಭಂತೆ ಮಾತೆ ಗೌತಮಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. 
ಮೂಡ್ನಾಕೂಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ
ಬುದ್ಧ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ಮಯ
ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನವು ಬುದ್ಧಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕುರಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯಿತು.  ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆಯಿದ್ದ ರಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭಾವಚಿತ್ರದ ರಥದ ಎದುರು ಜನ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕುರಿತು ಐನ್‌ಸ್ಟೀನ್ ಪೆರಿಯಾರ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಕುವೆಂಪು ಸೇರಿ ಮಹನೀಯರ ನುಡಿಫಲಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು.   ಭಂತೆ ಮಾತೆ ಸಂಘಮಿತ್ರೆ ಹನಸೋಗೆ ಸೋಮಶೇಖರ್‌ ದಸಂಸ ಮುಖಂಡ ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ ಕವಿ ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ ಗುಂಡಾಪುರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಿತು. 
Mysuru

