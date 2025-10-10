ಶುಕ್ರವಾರ, 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ: ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳಕ್ಕೆ ಸೈನಿಕ ಹುಳು ಕಾಟ

ಬೆಳೆ ತೀವ್ರ ನಷ್ಟವುಂಟಾಗುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ರೈತರು
ಸತೀಶ್ ಬಿ ಆರಾಧ್ಯ
Published : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:38 IST
Last Updated : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:38 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸೈನಿಕ ಹುಳು ಬಾದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದಬೆಳೆ
ಸೈನಿಕ ಹುಳು ಬಾದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದಬೆಳೆ
ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 20-25 ದಿನದ ಬೆಳೆ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕ ಹುಳುವಿನ ಬಾಧೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ರೈತರು ಈ ಪೀಡೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಪ್ರ
ಸಾದ್‌ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
Mysuru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT