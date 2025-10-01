ಬುಧವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಮೈಸೂರು |ಆಯುಧಪೂಜೆ ಖರೀದಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಬೂದುಗುಂಬಳ, ಹೂವಿನ ಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:33 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:33 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬಾಳೆ ಕಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರು

ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬಾಳೆ ಕಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರು

– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

MysoreMysuruAyudha pooja

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT