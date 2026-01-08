ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಬಹುರೂಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕೋತ್ಸವ: ‘ಬಹುರೂಪಿ’ ಬೆಳ್ಳಿಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ

ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್‌ರ ಆಶಯಕ್ಕೆ ರಂಗಾನುಸಂಧಾನ l ರಂಗಾಯಣದಲ್ಲಿ 11ರಿಂದ ಉತ್ಸವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 4:22 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 4:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜ.18ರ ವರೆಗೆ ರಂಗಸುಗ್ಗಿ | 24 ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಕರಕುಶಲ ಮೇಳ
MysuruDramasilver jubilee celebrations

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT