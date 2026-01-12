ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
ಮೈಸೂರು: ‘ಬಹುರೂಪಿ’ಗೆ ಬಂದರು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್...

ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೀವನ ಅನುರಣನ, ಜನಪದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ‘ಭೀಮಯಾನ’
ಮೋಹನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಸಿ.
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 5:34 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 5:35 IST
ಜನಪದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಬಿಕ್ಕುಗಳ ವೇಷಧಾರಿ ಕಲಾವಿದರು ಜನರ ನಡುವಿಂದ ಬಂದ ಕ್ಷಣ 
ವನರಂಗದ ಬಳಿಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶಿಲಾಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದನು 
ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೇ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ತರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮದವರು ಮಾಡಬೇಕು
–ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಸಾಹಿತಿ
