ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru

ನಂಜನಗೂಡು: ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:09 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:09 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Nanjanaguduinternal reservation
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT