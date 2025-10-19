ಭಾನುವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬೆಟ್ಟದಪುರ | ದೀಪಾವಳಿ ದೀವಟಿಗೆ ಉತ್ಸವ 22ರಂದು

ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಶಿಡ್ಲು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ
ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್‌ ಬಿ.ಎಸ್‌
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:58 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:58 IST
ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಶಿಡ್ಲು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ
ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ದೇವಾಲಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.
-ಸತೀಶ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ
MysuruDeepavalidiwali special

