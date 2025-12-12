ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
11,944 ಯುವತಿಯರಿಗೆ ’ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ’ ನೆರವು

2006–07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ‘ಪರಿಪಕ್ವ‘ ಹಣ
ಎಂ. ಮಹೇಶ್
Published : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:14 IST
Last Updated : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:14 IST
