ಜಾತಿವಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆ | ನೀಗದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ: ಆಕ್ರೋಶ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಆ್ಯಪ್ನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ’ ಸಮೀಕ್ಷರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಠಡಿ ಹೊರಗೆ ಗದ್ದಲ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p>ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆ್ಯಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಶೇಕ್ ತನ್ವೀರ್ ಆಸಿಫ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಪೀಡಿತ ಸಮೀಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಭೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಎದ್ದು ಬಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲೆಂದೇ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸಮಜಾಯಿಷಿಗೂ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಸಮೀಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. 150ರಷ್ಟು ಸಮೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಅವರು ಬಯಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ‘ ಎಂದು ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಎಂ.ದಾಸೇಗೌಡ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>