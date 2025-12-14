ಭಾನುವಾರ, 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಎಂಸಿಡಿಸಿಸಿಬಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಬೆಂಬಲಿತರಿಗೆ ಜಯ

ಜಿ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಆರ್. ನರೇಂದ್ರಗೆ ಗೆಲುವು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:32 IST
Last Updated : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:32 IST
ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ
– ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ಹರೀಶ್‌ ಗೌಡ ಅವರು ಶಾಸಕರು ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತು ಬರಬಾರದು. ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಸೋತಾಗ ಯಾರನ್ನೂ ದೂರಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಗೆಲುವು ಪಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ‌
– ಜಿ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
Mysuru

