ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಡಿವೈಇಎಸ್‌ ದಸರಾ 10ಕೆ ರಸ್ತೆ ಓಟ: ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಪೂರ್ಣಿಮಾಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ

ರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
ಆರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:18 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ (ಎಡದಿಂದ) ಗುರುಪ್ರಸಾದ್‌ ಆರ್. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್‌ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌
ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ (ಎಡದಿಂದ) ಗುರುಪ್ರಸಾದ್‌ ಆರ್. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್‌ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌
ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರು (ಎಡದಿಂದ): ಎಸ್. ಜಯಶ್ರೀ ಸಿ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಪೊಲೀಸ್‌
ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರು (ಎಡದಿಂದ): ಎಸ್. ಜಯಶ್ರೀ ಸಿ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಪೊಲೀಸ್‌
Mysuru Dasara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT