ಬುಧವಾರ, 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

PHOTOS | ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ: 500 ಕೆ.ಜಿ.ಮರಳು ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತು ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿದ ಗಜಪಡೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:40 IST
Last Updated : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬುಧವಾರ ಅರಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿದವು.

ಬುಧವಾರ ಅರಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿದವು.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ : ಅನೂಪ್ ರಾಘ.ಟಿ.

ADVERTISEMENT
ಗಾಂಭೀರ್ಯವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಗಜಪಡೆ

ಗಾಂಭೀರ್ಯವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಗಜಪಡೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ : ಅನೂಪ್ ರಾಘ.ಟಿ.

ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಆನೆಗಳ ತಾಲೀಮು

ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಆನೆಗಳ ತಾಲೀಮು 

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ : ಅನೂಪ್ ರಾಘ.ಟಿ.

ಬುಧವಾರ ಅರಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿದವು.

ಬುಧವಾರ ಅರಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿದವು.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ : ಅನೂಪ್ ರಾಘ.ಟಿ.

MysuruDasaraElephants

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT