ಮೈಸೂರು:ದಸರಾ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ;11 ದಿನ, ದಾಖಲೆಯ 8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಭೇಟಿ

11 ದಿನದಲ್ಲಿ 8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಭೇಟಿ
ಂ.ಮಹೇಶ
ಎಂ.ಮಹೇಶ
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:01 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:01 IST
ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿ
ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಕಂಡುಬಂದ ಜನರು      ಚಿತ್ರ: ಹಂಪಾ ನಾಗರಾಜ್‌
ದಸರಾ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಹುತೇಕರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಅಯೂಬ್‌ಖಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
