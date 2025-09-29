ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ | ಜಿಂಕೆ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ: ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

<p><strong>ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ</strong>: ಪಟ್ಟಣದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಪೋಸ್ಟ್ ಘಟಕದ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಎಸ್ಟಿಪಿಎಫ್ ತಂಡ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಜಿಂಕೆ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ಬಂಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಎಂ.ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಮರಿಶೆಟ್ಟಿ (36) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಪಟ್ಟಣದ ಉಪ ನೊಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗವಿರುವ ಟೀ ಅಂಗಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಚಿಂಕೆ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ.</p>.<p>ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ರಾಮಾಂಜನೇಯಲು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಡಿಆರ್ಎಫ್ಒಗಳಾದ ವಿನೋದ್, ಜ್ಯೋತಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಅಪ್ಪಣ್ಣಕಾಂಬ್ಳೆ, ಸಂತೋಷ್ ಕಮಣೂರೆ, ವಲಯದ ಡಿಆರ್ಎಫ್ಓ ಮಹೇಶ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಸುರೇಶ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ನಿಂಗರಾಜು, ಉಮೇಶ, ಬೋಳ, ಕವಿನ, ಕಾಳ, ನಾಗೇಂದ್ರ, ಅರ್ಚನ ಚಾಲಕ ಆದಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>