ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ಮೈಸೂರು: ವೈವಿಧ್ಯದ ‘ದೇಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಳ’ ಆರಂಭ

ನಂಜರಾಜ ಬಹದ್ದೂರ್‌ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ ಆಯೋಜನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 7:31 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 7:31 IST
ಮೇಳದಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು
ಮೇಳದಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು
ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ರೈತರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ
ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ರಾಜೇ ಅರಸ್ ಕಪ್ಪಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
