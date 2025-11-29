ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ | ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನ ಭದ್ರತೆ: ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ‘ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯು (ಪಿಎಫ್) ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೌಕರನಿಗೂ ಜೀವನ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬೇಕು’ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಘಟನೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂನ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಘವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ ರೋಜಗಾರ್ ಯೋಜನೆ; ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. </p>.<p>‘ಇಪಿಎಫ್ ಕಾಯ್ದೆಯು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಒದಗಿಸಿದೆ. ನೋಂದಣಿಯು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಪಿಎಂ ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ ರೋಜಗಾರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 20ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಿಎಫ್ ನೀಡಲು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. </p>.<p>ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಶ್ರುತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ನೌಕರರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇಪಿಎಫ್ಒ, ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಭಾಗ- ‘ಎ’ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೌಕರಿ ಪಡೆದವರು, ಭಾಗ- ‘ಬಿ’ದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 1 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವವರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ₹ 15 ಸಾವಿರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಮೊದಲ ಕಂತು ಹಾಗೂ ವರ್ಷದ ನಂತರ 2ನೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹ 3 ಸಾವಿರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ’ ಎಂದರು. </p>.<p>ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಫುಲ್ ಇಟ್ಟಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್.ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ಟ, ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಧರ್ಮದತ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆರ್.ತಂತ್ರಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>