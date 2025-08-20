ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಮೈಸೂರು | ‘ಜ್ಞಾನೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಿರಿ’: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ‘ಸ್ಟಾಪ್‌ ವೋಟ್‌ ಚೋರಿ’ ಅಭಿಯಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:14 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:14 IST
Mysoreprotest

