ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕ್ಲಬ್, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. </p>.<p>ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ವೇದಿಕೆ, ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ್ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಲೈಟ್, ಲೇಸರ್ಗಳು ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಿವೆ. ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪಟಾಕಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಟಾಕಿ ಖರೀದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆಗೆ ಕೇಕ್ ಬಳಕೆ ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಬೇಕರಿಗಳು ಕೇಕ್ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ವಿನೂತನ ವಿನ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಕೇಕ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಕೇಕ್ ರಚಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆದಿವೆ. ಮಾಲ್ಗಳೂ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಿವೆ.</p>.<p>ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೊಡಗೂಡಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಪ್ರಮುಖ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಪಬ್ಗಳು ಪಾರ್ಟಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಲಾ ₹2 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹3 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರ, ಸಸ್ಯಾಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ತರಹೇವಾರಿ ಭಕ್ಷ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ₹600 ರಿಂದ ₹1 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಊಟ ತರಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>