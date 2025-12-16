ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ವಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ನಿಷೇಧ ಮಸೂದೆ: ಎಚ್‌.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:26 IST
Last Updated : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:26 IST
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಹಸು ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ನೂರುಲ್ಲಾ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹಸು ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ನೂರುಲ್ಲಾ
ಹಸು ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ನೂರುಲ್ಲಾ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಮನುವಾದಿಯಾದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮನುವಾದಿಯಾದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಮನುವಾದಿಯಾದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
MysuruHD KumaraswamyHDKkarnataka news

