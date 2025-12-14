ಭಾನುವಾರ, 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹುಣಸೂರು: ನಿಲ್ಲದ ಹುಲಿ ಹಾವಳಿ: ರಸ್ತೆ ತಡೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಥರ್ಮಲ್‌ ಡ್ರೋನ್‌ ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:33 IST
Last Updated : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:33 IST
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿನೋಬಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ ಎನ್ನುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಸು ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ
Mysuru

