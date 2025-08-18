ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಮೈಸೂರು | ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಾಹಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ: ಸೋಮಶೇಖರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 1:55 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 1:55 IST
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ–ಯುವಜನರನ್ನು ಮದ್ಯ ಮಾದಕವಸ್ತು ಆಶ್ಲೀಲ ಸಿನಿಮಾ ಕೋಮು ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿಸುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ
ಕೆ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ರಾಜ್ಯ ಸೆಕ್ರೇಟರಿಯೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್‌ಯುಸಿಐಸಿ
MysuruCommunist

