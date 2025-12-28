ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಹಂಪಾಪುರ: ಕನ್ನಡಕ್ಕೊಂದು ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ!

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ
ರವಿಕುಮಾರ್
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:05 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:05 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬೆಳಗನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರುವುದು
ಬೆಳಗನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರುವುದು
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತೆರೆದಿರುವುದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
–ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್, 7ನೇ ತರಗತಿ ದೇವಲಾಪುರ ಕಾಲೊನಿ ಶಾಲೆ
ಕಾಗುಣಿತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವ್ಯಾಕರಣದ ಹಲವು ವಿಧಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿತ್ತರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನೋಡಿ‌ ಸರಳವಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ
–ಅಕುಲ್ ಗೌಡ, 7ನೇ ತರಗತಿ ಬೆಳಗನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆ
MysuruKannada literatureKannada LanguageKannada learning

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT