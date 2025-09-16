<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮೊನಿಷ್ ರೆಡ್ಡಿ (59 ಔಟಾಗದೇ; 54ಎ) ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ ಹೊಡೆದು ಕ್ಯಾ.ಕೆ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಲ್ಟ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಬರೋಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎದುರು ಆಸರೆಯಾದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಡಿಎನ್ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಕೋಲ್ಟ್ಸ್ 184 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 83 ರನ್ಗೆ 8 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಮೊನಿಷ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್.ಆರ್. ಕುಮಾರ್ ಆಸರೆ ಆದರು. ಈ ಜೋಡಿಯು 93 ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟದ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿತು. ಬರೋಡ ಪರ ರಸಿಕ್ ದಾರ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಬರೋಡ ಸಹ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ತಿಣುಕಾಡಿತು. ದಿನದಂತ್ಯಕ್ಕೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 129 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ವಿಷ್ಣು ಸೋಲಂಕಿ (44) ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಶಿಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ (38ಕ್ಕೆ 4) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎನಿಸಿದರು</p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್</strong></p><p><strong><ins>ಎಸ್ಡಿಎನ್ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ</ins></strong></p><p><strong>ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕೋಲ್ಟ್ಸ್</strong>: 47.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 184 (ಮೊನಿಷ್ ರೆಡ್ಡಿ ಔಟಾಗದೇ 59, ಎಲ್.ಆರ್. ಕುಮಾರ್ 36, ಪ್ರಖರ್ ಚತುರ್ವೇದಿ 33; ರಸಿಕ್ ದಾರ್ 35ಕ್ಕೆ 4, ಭಾರ್ಗವ್ ಭಟ್ 44ಕ್ಕೆ3); <strong>ಬರೋಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ</strong>: 40 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 129 (ವಿಷ್ಣು ಸೋಲಂಕಿ ಔಟಾಗದೇ 44; ಶಿಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ 38ಕ್ಕೆ4).</p>.<p><strong><ins>ಎಸ್ಜೆಸಿಇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ,</ins></strong><ins> </ins><strong><ins>ಮೈಸೂರು</ins></strong></p><p><strong>ಆಂಧ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ:</strong> 23.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 87 (ನವೀನ್ ಕನ್ವರ್ 18ಕ್ಕೆ 4, ದಿವೇಶ್ ಶರ್ಮ 24ಕ್ಕೆ4).</p><p><strong>ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ</strong>: 61 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4ಕ್ಕೆ 232 (ಏಕಾಂತ್ ಸೇನ್ ಔಟಾಗದೇ 76, ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಪುರೋಹಿತ್ 50)</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>