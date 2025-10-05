ಭಾನುವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಬದುಕಿದ್ದವರ ‘ಕೊಂದು’ ಪೌತಿ ಖಾತೆ: ಸಿಎಂ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಬಳಿಕೆಯ ಹೊಸ ರೂಪ

ಶಿವಪ್ರಸಾದ್‌ ರೈ
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:13 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
MysoreLand grabbing

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT