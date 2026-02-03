ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮೈಸೂರು: ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರರ ಕಥನ

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ
ರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:00 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:00 IST
ಎರಡು ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯ ಸಂಗೀತ ಪ್ರದಾನ ನಾಟಕ | ಹಳೇ ಮೈಸೂರು ಸೀಮೆಯ ಜಾನಪದ ಸೊಗಡು | 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳಿವೆ
MysuruMale Mahadeshwara

