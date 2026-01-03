ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಅರಮನೆ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಅವಘಡ: ಬದುಕು ಕಸಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಸ್ಪೋಟ

ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 18:31 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 18:31 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಸ್ಪೋಟದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವೆ
ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಮಂಜುಳಾ
ಮಂಜುಳಾ
MysoreCylinder blast

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT