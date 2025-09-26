ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಏರ್‌ಶೋ: ‘ಸಾರಂಗ್’ ಚಮತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು

ಐದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈ
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:59 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:59 IST
ವಾಯುಪಡೆಯ ‘ಸಾರಂಗ್‌ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ’ ತಂಡದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ‘ಏರೊ ಹೆಡ್‌’ ಸಾಹಸ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ
ವಾಯುಪಡೆಯ ‘ಸಾರಂಗ್‌ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ’ ತಂಡದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ‘ಏರೊ ಹೆಡ್‌’ ಸಾಹಸ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ
ವಾಯುಪಡೆಯ ‘ಸಾರಂಗ್‌ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ’ ತಂಡದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು ಲೆವೆಲ್‌ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು
ವಾಯುಪಡೆಯ ‘ಸಾರಂಗ್‌ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ’ ತಂಡದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು ಲೆವೆಲ್‌ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು
