ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಇಎಂಆರ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ‘ಲೆಗಸಿ ಲಾಂಜ್’: ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ‘ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ’ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ!

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಸಾಧನಗಳ ಪರಿಚಯ
ಚ್‌.ಕೆ. ಸುಧೀರ್‌ಕುಮಾರ್
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:29 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:29 IST
ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರದರ್ಶನಯೋಗ್ಯ ಹಲವು ಉಪಕರಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು.
– ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಎಸ್.ಸಪ್ನಾ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ (ಪ್ರಭಾರ) ಇಎಂಆರ್‌ಸಿ
ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಎಸ್‌.ಸಪ್ನಾ
MysoreMysuru

