ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮೈಸೂರು | ಸಾಲದ ಏರಿಕೆಯೇ ಕೇಂದ್ರದ ಸಾಧನೆ: ಎಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:06 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:06 IST
ಮೈಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ತನ್ನ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಖಾಸಗಿಯವರು ₹15 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ₹1 ಸಾವಿರ ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಿದೆ
ಎಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರ
Mysuru

