<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಚಾಮುಂಡಿ ವಿಹಾರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ‘ಕಿಡ್ಸ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್’ನ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಾಲಕ– ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅದ್ವೈತ್ ಮತ್ತು ಕನಕಪುರದ ರಶ್ಮಿತಾ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. </p>.<p>‘ಸಂಸದರ ಕ್ರೀಡಾ ಮಹೋತ್ಸವ’, ‘ಪ್ಲೇರೂಟ್ಸ್’ ಮತ್ತು ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕೂಟದಲ್ಲಿನ 16–18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಭಾಗದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ್ ಗೆಲುವಿನ ಗೆರೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ ದಾಟಿದರೆ, ತುಮಕೂರಿನ ಗೋಕುಲ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಿಗಂತ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ವಿ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೋನಾಲ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಂಚು ಗೆದ್ದರು. </p>.<p><strong>ಫಲಿತಾಂಶ:</strong> </p><p><strong>ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ:</strong> </p><p><strong>400 ಮೀಟರ್ಸ್:</strong> ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅರ್ಫಾನ್–1, ವಾಸು–2, ಹರಿಕೃಷ್ಣ–3. </p><p><strong>1000 ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಟ:</strong> ಆದಿತ್ಯಾಗೌಡ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ)–1, ಸಾಹೇಬ್ ಕುಮಾರ್ (ಕನಕಪುರ)–2, ದೀಕ್ಷಿತ್ (ಮಂಗಳೂರು)–3. </p><p><strong>13–15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು: 600 ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಟ:</strong> ಚಿರಂತ್ ಕಶ್ಯಪ್ (ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ)–1, ಅಮೋಘಾ (ಮೈಸೂರು)–2, ಕೌಶಲ್ (ಮಂಗಳೂರು)–3. </p>.<p><strong>ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗ:</strong> </p><p><strong>400 ಮೀಟರ್ಸ್:</strong> ರಶ್ಮಿತಾ ಗೌಡ (ಕನಕಪುರ)–1, ಸ್ನೇಹಾಶೆಟ್ಟಿ (ಮಂಗಳೂರು)–2, ಭೂಮಿಕಾ (ಕೋಲಾರ)–3. </p><p><strong>ಶಾಟ್ಪಟ್:</strong> ಸಂಜನಾ–1, ತೇಜಸ್ವಿನಿ–2, ಕ್ಲೆನಿಷ್ ಡಿಸೊಜಾ–3. </p><p><strong>13–15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು:</strong> ಉದ್ದ ಜಿಗಿತ: ಅಕ್ಷರಾ ಲೋಕೇಶ–1, ಆಶಿತಾ–2, ವಜ್ಸುಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ–3. </p>.<p><strong>ಯದುವೀರ್ ಚಾಲನೆ:</strong> ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಜು, ಪಿ.ಕೆ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ, ಕೆ.ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಸತ್ಯರಾಜು, ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>