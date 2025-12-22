ಸೋಮವಾರ, 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು| ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆರಂಭ: ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಗಳ ಕಂಪು, ಸಂಗೀತದ ಇಂಪು

ಶೃಂಗೇರಿ ದೇಗುಲ, ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:40 IST
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಕೃಷ್ಣ--–ರಾಧೆ
ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್
ಹಂಸಗಳು
ಶೃಂಗೇರಿ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ದೇಗುಲ ಮಾದರಿ
ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಮಾದರಿ
