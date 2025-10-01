ಬುಧವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಬ್ಬದಲ್ಲೂ ನಡೆಯಲಿದೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬರಬೇಡಿ ಎಂದಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು; ಇಂದು ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಕೆ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ
Published : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:42 IST
Last Updated : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:42 IST
