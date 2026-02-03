ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ರೈತರ ಆಸಕ್ತಿ, ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಕಾರಣ
ಎಂ.ಮಹೇಶ್
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:04 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:04 IST
30 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ನಿಂದ 85.30 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಬೆಳೆ | ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ | ಅವಕಾಶಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂಗಡಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರುಚಿಯುಳ್ಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ
ಲಲಿತಾಂಬಾ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಾಧವಚಾರ್‌ ವೃತ್ತ ಮೈಸೂರು
