ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಪಡಿತರ | ಸಿಎಂ ತವರಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲದ ‘ಅಕ್ರಮ’: 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 24 ಪ್ರಕರಣ

5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 24 ಪ್ರಕರಣ, 9 ಬಂಧನ, ₹ 7.16 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಅಕ್ಕಿ ವಶ
ಂ.ಮಹೇಶ್
ಎಂ.ಮಹೇಶ್
Published : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:16 IST
Last Updated : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:16 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪಡಿತರ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ನಿಗಾ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ
ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು
MysoreRation

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT