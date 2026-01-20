ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
ಔಷಧಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಯುಆರ್‌ಕೋಡ್‌; ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ: ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್

ದೃಷ್ಟಿದೋಷವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ: ಜಪಾನ್‌ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 22:30 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 22:30 IST
ದೃಷ್ಟಿವಂಚಿತರು ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ
-ಡಾ. ಎಚ್‌. ಬಸನಗೌಡಪ್ಪ, ಕುಲಪತಿ ಜೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಎಎಚ್‌ಇಆರ್‌
Health DepartmentDinesh Gundu RaoMedicinesKarnataka Health depertment

