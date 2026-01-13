ಮಂಗಳವಾರ, 13 ಜನವರಿ 2026
ಸುತ್ತೂರು: ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜನವರಿ 2026, 2:23 IST
Last Updated : 13 ಜನವರಿ 2026, 2:23 IST
ಎಸ್‌.ಪಿ. ಮಂಜುನಾಥ್
ಎಸ್‌.ಪಿ. ಮಂಜುನಾಥ್
ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು
ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು
ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ರಥ
ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ರಥ
ಸಂಭ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ
ಎಸ್.ಪಿ. ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠ
Mysoresutturu

